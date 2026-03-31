Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın içinde yer aldığı araç, bugün öğlen saatlerinde Ataşehir'de trafik kazasına karıştı. Kazada Saran'ın vücudunda morluklar oluştuğu ve şoförün hafif yaralandığı öğrenildi.

Kazanın ardından Başkan Saran'ın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Başkan Saran'ın kazanın ardından bacağında, kolunda ve boynundan ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medyadan aktardığı detaya göre ise kazada aracın tüm 'airbag'leri patladı. Kaza yerine çekici çağrıldı ve Sadettin Saran, olay yerinden ayrıldı.

Fenerbahçe'den kazaya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

"Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir. Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir. Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."