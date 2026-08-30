Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Dearsan Shipyard'ın kurucusu olan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, son yıllarda başta Afrika ülkeleri olmak üzere imzaladığı dev ihracat anlaşmaları ile gündem olmuştu.

Yıldırım'ın halihazırda Tuzla'da bulunan tersanesine ek olarak Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yeni bir tesis kurmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

YILDA 3 DENİZALTI ÜRETECEK

Askeri savaş gemileri, hücum botları, fırkateyn ve karakol gemilerinin yanı sıra denizaltı üretiminin de gerçekleştirileceği tesis için ÇED süreci başlatıldı.

HaberDenizde'den Çelik Çelikyaman'ın haberine göre, şirketin, yine Yıldırım’a ait Gül Han Denizcilik arsasında planladığı yatırım kapsamında askeri ve sivil amaçlı deniz araçlarının gövde imalatı gerçekleştirilecek.

Şekerpınar Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanan “23,5 Metreye Kadar Tekne ve Gemi İmalatı” projesi için Kocaeli Valiliği’ne sunulan dosya doğrultusunda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Toplam yatırım bedeli 16 milyar 450 milyon TL olarak açıklanan tesis, 10 bin 734 metrekarelik alanda kurulacak. Proje kapsamında 5 bin 823 metrekarelik kapalı alan kullanılacak.

BİR DONANMA KURACAK KADAR GEMİ ÜRETECEK

Proje dosyasında tesisin planlanan yıllık üretim kapasitesine ilişkin ayrıntılara da yer verildi. Buna göre tesiste alüminyum, çelik ve kompozit gövdeli farklı boyutlarda askeri ve sivil deniz araçları üretilecek.

Planlanan yıllık kapasite kapsamında 23,5 metreye kadar 8 askeri gemi, 20 metreye kadar 20 savaş gemisi ve 15 metreye kadar 40 savaş gemisinin gövde imalatının gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Sivil üretimde ise 23,5 metreye kadar 8, 20 metreye kadar 20 ve 15 metreye kadar 40 yolcu gemisi planlanıyor. Proje dosyasında ayrıca tesisin yıllık üretim kapasitesi içerisinde 3 denizaltı da bulunuyor.

Tesiste gemi endüstrisine yönelik yılda 464 bin ton sac işlenmesinin planlandığı da proje kapsamında bildirildi.

ÇAYIROVA’DA ÜRETİLECEK, TUZLA’DA DENİZE İNDİRİLECEK

Üretim sürecinin Çayırova ve Tuzla'daki tesisler arasında yürütülmesi planlanıyor. Sac kesim işlemlerinin Dearsan’ın Tuzla’daki tersanesinde ve CNC merkezlerinde yapılacağı belirtildi.

Kesilen parçalar Çayırova’daki yeni tesise getirilecek. Burada blok birleştirme, elektrik ve mekanik tesisat montajı, izolasyon çalışmaları ile makine dairesi donatımları tamamlanarak deniz araçlarının gövdeleri inşa edilecek.

Çayırova’daki tesisin kıyı şeridinde bulunmaması nedeniyle üretimi tamamlanan araçlar karayoluyla Dearsan’ın Tuzla’daki tersanesine taşınacak. Deniz araçlarının burada denize indirilmesi, nihai testlerinin gerçekleştirilmesi ve teslimata hazırlanması planlanıyor. Son kontrollerin ardından araçlar müşterilere teslim edilecek.