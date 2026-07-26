Geçen sezonu kabus gibi geçiren ve hücum hattında revizyona giden Real Madrid, 1 numaralı hedefi olan Yan Diomande’yi yaklaşık 120 milyon euroya bitirmek üzere… Almanya’da RB Leipzig forması giyen ve son sezondaki performansıyla Avrupa devlerinin favorisi haline gelen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, Arda Güler’in takım arkadaşı olmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE BEĞENMEYİP GÖNDERDİ

Yan Diomande’nin rekor transferiyle Fenerbahçe geçmişi de yeniden gündeme geldi… 19 yaşındaki futbolcu, henüz profesyonel olmadan önce Sarı-Lacivertlilerin kapısından döndü.

Çok genç yaşta Fenerbahçe tesislerinde deneme süreleri geçiren Diomande, teknik ekip tarafından o dönem yeterli bulunmayarak transfer edilmedi. Türkiye’de gerçekleşmeyen transferin ardından Diomande, kariyerinde durmadan yükseldi…

Geçen sezon RB Leipzig’de tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Diomande, 15 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt’a göre piyasa değeri ise 90 milyon euro…