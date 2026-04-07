Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 36'ncı haftasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'e 95-80 mağlup oldu. Bu sonucun ardından üst üste 4'üncü EuroLeague maçını kaybeden Sarı-Lacivertli ekip, toplamda 13'üncü yenilgisini aldı.
Hapoel Tel Aviv: Jones 7, Blakeney 17, Bryant 21, Malcolm 4, Randolph 1, Odiase 3, Micic 19, Oturu 23, Wainright
Fenerbahçe Beko: Baldwin IV 22, Melli 2, Horton Tucker 10, Boston Jr 10, Tarık Biberovic 11, Onuralp Bitim 5, Jantunen 3, Hall 11, Silva 2, Colson 2, Birch 2, Bacot Jr
1. Periyot: 25-17
DEVRE: 51-38
3. Periyot: 75-56