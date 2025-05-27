Abu Dabi’de düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague 2025 Final Four organizasyonunda şampiyon olarak bu kupayı ikinci kez müzesine götüren Fenerbahçe Beko, taraftarıyla buluşuyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda basın buluşması ile başlayan etkinlik, Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı'nda devam etti. Binlerce Fenerbahçe taraftarı, Avrupa'nın en büyüğü olan takımlarını karşılamak için toplandı.
Üstü açık otobüsle Bostancı’dan yola çıkan Fenerbahçe Beko takımı, Bağdat Caddesi'nden geçerek Göztepe Parkı’na kurulan özel platformda, Avrupa şampiyonluğunu binlerce Fenerbahçe taraftarıyla birlikte coşkuyla kutluyor.