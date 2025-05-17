Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti ve Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider olarak tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip ligde çıktığı 30 maçta 27 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'dan 16 sayıyla Tarık Biberoviç oldu.
- SALON: Ülker Etkinlik ve Spor
- HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Nazlı Cisil Güngör
- FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberoviç 16, Nigel Hayes 10, Guduric 14, Baldwin IV 15, McCollum 2, Melli 3, Metecan Birsen 12, Colson 8, Sertaç Şanlı 4, Hall 7, Melih Mahmutoğlu 3, Emre Ekşioğlu
- GALATASARAY: Cummings 9, Blumbergs 6, Buğrahan Tuncer 15, Palmer Jr 10, Wallace 10, Izundu 10, Sadık Kabaca 4, Samet Geyik 3, Yaman Alişan 3, Altan, Young
- 1'İNCİ PERİYOT: 23-16
- DEVRE: 53-32
- 3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-52