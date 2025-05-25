THY EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Beko, Fransa'yı temsil eden Monaco ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, rakibini 81-70 mağlup ederek EuroLeague şampiyonu oldu. Sarı-lacivertliler, sekiz yıl sonra Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupasını 2'nci kez müzesine götürdü.

Zorlu mücadelenin ardından Fenerbahçeli taraftarlar yurdun dört bir yanında şampiyonluk coşkusunu yaşamak için sokaklara döküldü.

KADIKÖY'DE DE COŞKUYLA KUTLANDI

Euroleague'deki ikinci şampiyonluk, tüm yurtta olduğu gibi Kadıköy sokaklarında da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Öte yandan binlerce taraftar final karşılaşmasını Kadıköy Kalamış'ta açılan dev ekranlarda takip etmişti.

Türkiye'nin dört bir yanında 200'e yakın belediye de bu maça özel dev ekran kurmuştu.