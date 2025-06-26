

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka’yı 84-68 mağlup ederek seride 4-1 üstünlük sağladı ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

TARTIŞMA YARATAN PANKART

Karşılaşmanın ardından yaşanan şampiyonluk coşkusuna, tribünlerde açılan bir pankart damga vurdu.

Sarı-lacivertli taraftar grubunun açtığı pankartta, kulüp başkanı Ali Koç’un fotoğrafı yer alırken, üzerinde "Büyük başkan, yola devam" ifadeleri dikkat çekti.

Haberler.com'dan Cemre Yıldız'ın haberine göre, söz konusu pankart, sosyal medyada ve stadyum tribünlerinde farklı tepkilerle karşılandı. Bazı taraftarlar pankartı alkışlarla desteklerken, bazıları ise açılan pankarta tepki gösterdi. Kısa süreli sözlü tartışmaların yaşandığı belirtildi.

ALİ KOÇ TARAFTARA KARŞILIK VERDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından kendisine destek veren taraftarlara el sallayarak karşılık verdi. Bu görüntüler, kulüp içindeki başkanlık süreciyle ilgili yorumlara da neden oldu.