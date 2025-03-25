Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 31'inci hafta karşılaşmasında Paris Basketbol ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmada geriden gelerek rakibini son saniyede 101-100'lük skorla yendi.
Fenerbahçe ilk 6 sırayı garantileyerek adını doğrudan Play-Off’a yazdırdı.
İşte O An! 💪@NIGEL_HAYES #YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/d4iloBpu9G— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 25, 2025
Sarı-lacivertlerde en çok sayı alan oyuncu 25 sayıyla Guduric olurken, Paris Basketbol'da ise en skorer isim 19 sayıyla Hifi oldu.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe taraftarları, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Taraftarlar, Ülker Spor ve Etkinlik Alanı'ndan ayrılırken "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı.
Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol karşısında ilk periyotta savunmada zor anlar yaşadı. İlk periyotta rakibine birçok fırsat tanıyan sarı-lacivertliler, bu bölümü 24-17 geride kapattı.
İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, tempoyu artırarak farkı kapatmaya çalıştı. Ancak Paris Basketbol’a savunmada istediği direnci gösteremeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 51-44’lük skorla gitti.
Fenerbahçe üçüncü çeyrekte rakibinin yüksek temposuna karşılık vermekte zorlandı: 84-71
Mücadelenin sonunda çekişme artarken Fenerbahçe Beko rakibini son saniye Nigel Hayes'ın kaydettiği üçlük atışı ile mağlup etti: 101-100
FENERBAHÇE BEKO RETRO FORMASI İLE SAHAYA ÇIKTI
Fenerbahçe Beko, Ülker Spor Salonu’nda Paris ile oynadığı EuroLeague maçına yeni tasarlanan Retro forması ile çıktı.
PARİS BASKETBOL MAÇINA ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLADI
Sarı-lacivertliler, Paris Basketbol maçı öncesinde Hababam Sınıfı fon müziği eşliğinde taraftarına özel koreografi sundu.
WİLBEKİN FORMA GİYMEDİ
Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi.
OYUN KISA SÜRELİĞİNE DURDU
Tribünlerden gelen tepkilerin ardından maçın hakemi bazı taraftarların salondan çıkmasını istedi. Oyun kısa süreli durdu ardından kaldığı yerden devam etti.
- SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Alanı
- HAKEMLER: Miguel Angel Perez, loannis Foufis, Alberto Baena
- FENERBAHÇE BEKO: Guduric 25, McCollum 18, Biberovic 14, Hayes-Davis 19, Pierre 7, Baldwin 8, Melli 4, Colson 3, Zagars 3, Bango, Sertaç Şanlı
- PARİS BASKETBOL: Shorts 19, Hifi 19, Ward 8, Cavaliere 2, Sy 2, Herrera 11, Kevarrus 12, Jantunen 14, Ouattara 13
- 1’İNCİ PERİYOT: 17-24
- DEVRE: 44-51
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 71-84