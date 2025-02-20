UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Anderlecht takımına konuk oluyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ilk 11'de sürpriz yapmadı.
Anderlecht'in Fenerbahçe karşısındaki 11'i şu şekilde:
Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez.
Fenerbaçhe ise, Anderlecht karşısına şu 11'le çıkacak:
İrfan Can Eğribayat, Kostic, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.