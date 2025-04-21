Fenerbahçe Süper Lig’in 32. Haftasında sahasında Kayseri ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası Euro Club Index adlı veri sitesi, şampiyonluk ihtimallerini güncelledi.
BÜYÜK DEĞİŞİM
Hafta öncesi Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 22.6 olarak verilirken, Kayserispor maçı sonrası bu oran yüzde 4'e kadar düşürüldü. Galatasaray'ın hafta başındaki şampiyonluk oranı yüzde 77.4 iken, puan farkının 5'e çıkmasıyla bu oran yüzde 96'ya çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin sezon sonundaki puan tahmini 88'den 87'ye gerilerken, Galatasaray için hafta öncesinde verilen 91 puanlık tahmin de 92'ye çıkarıldı.