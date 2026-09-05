Adalet Bakanı Akın Gürlek, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili paylaşımda bulundu. '98 BİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ' Gürlek paylaşımında şu ifadeleri kullandı: YASA DIŞI BAHİS VE SUÇ GELİRLERİNE GEÇİT YOK! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1.200 IBAN, yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi. Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı. '1.200 BANKA HESABINA EL KONULDU' Yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu. İlgililer hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu önemli çalışmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

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