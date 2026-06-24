Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına bugün başladı. Sarı-lacivertlilerde açıklamalar ise üst üste geliyor. Kulüpten yapılan açıklamda Teknik Direktör İsmail Kartal'ın 1. yardım antrenörü de açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü. 120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt’ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bazı bağlar yeniden kurulmaz çünkü hiç kopmaz. Yuvana hoş geldin, Dirk Kuyt.'' ifadeleri kullanıdıldı.