Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bugün Leao ve Demirovic’le ilgili çıkan haberleri yalanlamıştı. Fenerbahçe, bu sefer de Dominik Livakovic’le çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Geçtiğimiz sezonu Girona ve Dinamo Zagreb’de kiralık olarak geçiren futbolcumuz Dominik Livaković için basına yansıyan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edildiği gibi Dinamo Zagreb ve Olympiakos kulüplerinden, haberlerde belirtilen rakamlarda Kulübümüze ulaşmış herhangi bir resmi teklif bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız.’’ ifadelerini kullandı.