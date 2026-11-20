Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki savunma arayışında Kim Min-jae öne çıktı. Fanatik'in haberine göre Bayern Münih, Güney Koreli stoper için 20 milyon euro bonservis talep ediyor.

Nathan Ake'nin üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından doğrudan ilk 11'de oynayabilecek bir savunmacı arayışına giren sarı-lacivertlilerin, Kim Min-jae'yi listesinin ilk sırasına aldığı belirtildi.

Bayern Münih ile temas kurduğu aktarılan Fenerbahçe'nin, resmi görüşmelere başlamak için oyuncunun kararını beklediği ifade edildi. Habere göre Kim Min-jae'nin yeniden Fenerbahçe'de oynamayı kabul etmesi durumunda iki kulüp arasında resmi görüşmeler başlayacak.