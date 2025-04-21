

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının sonuçları borsada hisse fiyatları üzerinde etkili oldu. Fenerbahçe, dün akşam Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında darbe aldı.

Dünkü beraberliğin ardından Fenerbahçe'nin Galatasaray ile puan farkı 5'e yükseldi. Bu durum takımların borsa performansları üzerinde etkili oldu. Fenerbahçe'nin hisse fiyatı haftaya yüzde 7,65 düşüş kaydederek 42,76 liradan başladı.

Fener hisseleri sene başına 46,18 seviyesinden başladıktan sonra 6 Mart'ta 60,00 liraya kadar yükseldi. Ancak Fener hisseleri bu seviyede kalıcılık sağlayamadan 24 Mart'ta 41,00 seviyesine kadar gerileyerek sene başından bu yana yüzde 31'den fazla değer kaybetti.

4 SAATLİK GRAFİK İNCELEMESİ

Fener hisseleri sabah saat 11.00' de 42,70 seviyesinde aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Fener'in 4 saatlik grafiği incelendiğinde; İchomoko bulutlarında 10 günlük süreçte yatay seyir şeklinde devam edebileceği 30 Nisan'dan itibaren yeniden düşüşlerin olabileceği sinyalini veriyor.

Bu süreçte aralıkta 45,66 ve 48,20 aralığı direnç noktaları olarak takip edilecekken, 41,00 ve 42,00 aralığı destek konumda izlenebilir. Aynı zamanda RSİ gösteresinin 73,00 seviyesine yükselerek doyum noktasına geldiğini buradan kısmi düşüşlerin ve yatay seyrin devam edebileceği sinyalini veriyor.

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