Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ederek D grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibiyle eşleşti.
TFF yönetiminde gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün yapıldı.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK vardı. Fenerbahçe'nin rakibi kura sonucuyla Galatasaray oldu.
Çeyrek final maçları, tek maç eleme sistemine göre ve seri başı takımlarının ev sahipliğinde 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları ise 22, 23 veya 24 Nisan’da yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 14 Mayıs’ta oynanacak.