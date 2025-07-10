Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ile Futbol A Takımı’nın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketiyle görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe yönetimi, dünyaca ünlü Amerikan yoğurt şirketi Chobani ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı lacivertli kulüp resmi olarak henüz rakamları paylaşmadı.

Ünlü iş insanı Hamdi Ulukaya’nın sahibi olduğu Amerikan merkezli yoğurt şirketi Chobani ile 100 milyon Euro’luk sponsorluk anlaşması imzaladığı belirtiliyor. Anlaşmaya göre, koyu Fenerbahçe taraftarı ve Başkan Ali Koç’un yakın arkadaşı olan Ulukaya, Kanarya’ya yıllık 20 milyon Euro civarı bir para ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, stat isim sponsorluğu ve Futbol A Takımımızın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlamıştır."