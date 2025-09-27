Fenerbahçeli taraftarların Duran Emmi’si olacaktı, sakata geldi. Kaval kemiğindeki ağrıları gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmayan Jhon Duran’da sorun sakatlık değil, sorun kafasında... Kulüp yetkilileri, iki kez MR’a giren ama sakatlık bulgusuna rastlanmayan Kolombiyalı’nın antrenmanlara çıkmasına engel bir durumunun olmadığı görüşünde.

EĞER CANI İSTERSE

Barcelona'ya giderek iğne tedavisi de olan Duran’ın ağrılarının azaldığını söylediği belirtildi. Kulüp yetkilileri, Jhon Duran’ın sakatlığıyla ilgili olarak, “Kendisi ne zaman oynamak isterse sahaya çıkar” ifadelerini kullanıyor. Gelecek ay da benzer şikayetleri gündeme getirirse Fener’den 15 milyon Euro alan Duran’la yollar ayrılabilir.