Fenerbahçe’de uzun yıllar antrenörlük görevinde bulunan Zeki Murat Göle, sarı-lacivertli kulübe veda etti. Göle, yayımladığı mesajla yaklaşık 20 yılını geçirdiği Fenerbahçe ile profesyonel anlamda yollarının ayrıldığını bildirdi.

Fenerbahçe’nin kendisi için bir kulüpten çok daha fazlası olduğunu belirten Göle, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın yaklaşık 20 yılını geçirdiğim, benim için bir kulüpten çok daha fazlası olan, unutulmaz anılar biriktirdiğim Fenerbahçe ile profesyonel anlamda yollarımız ayrılıyor. En büyük dileğim, Fenerbahçe'mizin daha nice şampiyonluklara ve başarılara ulaşmasıdır."