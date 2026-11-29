Fenerbahçe'de 3 yolcu netleşti: Devre arasında büyük değişim

Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyet, ara transfer döneminde kadroda köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Beklentilerin altında kalan Nene, Mimovic ve Romelu Lukaku ile yolların ayrılması kesinleşirken, 23 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunan Archie Brown'ın geleceği ise gelecek tekliflere göre şekillenecek.