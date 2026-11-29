Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarıyla moral bulan ancak Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de, ocak ayı transfer operasyonunun detayları netleşmeye başladı. Yaz transfer döneminde ihmal edilen "8 numara" pozisyonu için uzun süredir temaslarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar, aynı zamanda savunma, orta saha ve santrfor bölgelerine de nokta atışı takviyeler yapmayı planlıyor.
Kadrodaki revizyon kapsamında Nene ve Mimovic'i kesin olarak gözden çıkaran yönetimde, tedavi süreci devam eden Marco Asensio'nun durumu ise henüz belirsizliğini koruyor. Sözleşmesinde 23 milyon avroluk serbest kalma bedeli yer alan ve başta İngiliz kulüpleri olmak üzere birçok takımın yakından takip ettiği Archie Brown içinse gelecek tekliflerin cazibesine göre karar verilecek.
ZARARINA DA OLSA GÖNDERİLECEK
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 resmi karşılaşmada yalnızca 1 gol üretebilen Romelu Lukaku, teknik heyet ve yönetimin sabrını taşırdı. 33 yaşındaki Belçikalı golcüden umudunu kesen Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncu için gelen teklifleri masaya yatırmaya başladı. ABD (MLS) ve Suudi Arabistan kulüplerinin transfer listesinde yer alan Lukaku'nun, yabancı kontenjanında yer açabilmek adına maddi zarara bakılmaksızın elden çıkarılacağı öğrenildi.
23 YAŞ ALTI HAMLESİ VE OOSTERWOLDE PLANI
Yabancı oyuncu kontenjanı tamamen dolu olan Fenerbahçe'de transfer stratejisi yaş sınırına göre şekilleniyor. Mevcut kurallar gereği sarı-lacivertliler; Nene, Mimovic ve Brown gibi isimlerin ayrılması halinde yerlerine yalnızca 23 yaş altı yabancı oyuncular transfer edebilecek. Yaş sınırının üzerindeki yıldız bir ismin kadroya katılabilmesi ise ancak Lukaku veya Asensio gibi oyuncuların takımdan ayrılmasıyla mümkün olacak.
Mevcut kadroda kontenjan dışında kalan Jayden Oosterwolde'nin akıbeti de yapılacak takviyelere bağlı olarak netlik kazanacak. Archie Brown'ın satılması ve yerine yeni bir sol bek bulunamaması durumunda, hem sol bek hem de stoper mevkilerinde görev yapabilen Oosterwolde'nin yeniden kadroya dahil edilmesi gündemde. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için de 23 yaş üstü bir başka yabancı oyuncunun liste dışı bırakılması gerekiyor. Kadroyu gençleştirmekte kararlı olan Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun, kontenjan engeline takılmamak adına tüm transfer tercihlerini 23 yaş altı potansiyelli isimlerden yana kullanarak geleceğin takımını kurmayı hedeflediği ifade ediliyor.