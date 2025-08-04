Fred, Fenerbahçe’de 3 sezondur hem mevki hem de profil olarak alternatifi bulunmayan tek oyuncu. Brezilyalı futbolcu, cezalı olsa ya da sakatlansa ta kım çöküyor. Sarı-lacivertli takım tüm kulvarlardaki Fred’siz çıktığı 30 maçta aldığı 17 galibiyete karşın 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Bu gerçeğe rağmen adım atılmadı.

MOURİNHO ÇIRPINDI

Son 5 transfer döneminde Fred’e alternatif transfer yapmayan sarı-lacivertliler yeni sezona da Brezilyalı yıldıza dublör oyuncu almadan giriyor. Teknik Direktör Jose Mourinho ön liberonun yanı sıra orta sahanın merkezine de transfer yapılması raporunu verdi. Ama ne çare! Bugüne kadar orta sahaya takviye hareketi olmadı. Transfer yapılmazsa Mourinho’nun İrfan Can Kahveci’yi 8 numaraya kaydırabileceği öğrenildi.