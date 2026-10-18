Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de gecenin en dikkat çeken anı mücadelenin 77. dakikasında yaşandı. Teknik Direktör İsmail Kartal, uzun bir aranın ardından kadroya dahil edilen kaptan Mert Hakan Yandaş'ı oyuna sürdü.

30 yaşındaki futbolcunun kenara gelip sahaya adım attığı sırada sarı-lacivertli tribünler tecrübeli oyuncuyu alkış yağmuruna tuttu. Stadyumda hep bir ağızdan "Oley oley Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin çocuğu Mert Hakan Yandaş!" tezahüratları yükselirken, deneyimli futbolcuya yönelik sevgi gösterileri karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından da devam etti.

ZORLU SÜREÇTEN SONRA FORMAYA KAVUŞTU

Mert Hakan Yandaş'ın sahalardan 568 gün uzak kalmasının arkasında çalkantılı ve zorlu bir dönem yer aldı. Yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında bir süre cezaevinde kalan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 6 ay müsabakalardan men cezasına çarptırılmıştı.

TFF nezdindeki men cezasını geçtiğimiz günlerde resmen tamamlayan milli oyuncu, lisans işlemlerinin ve fiziksel hazırlıklarının ardından Alanyaspor mücadelesiyle formasına kavuştu.

SON RESMİ MAÇI MART 2025'TEYDİ

Uzun süren ayrılığın ardından yeniden yeşil sahaya ayak basan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altındaki son resmi karşılaşmasına 28 Mart 2025 tarihinde Süper Lig'de oynanan Bodrum FK mücadelesinde çıkmıştı. 568 günlük hasretin ardından formayı sırtına geçiren deneyimli orta saha, sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertlilerin yerli rotasyonundaki yerini yeniden aldı.