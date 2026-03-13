Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Ligin son sırasındaki İstanbul ekibine karşı alınan yenilginin ardından Fenerbahçe yönetimi de acil olarak toplandı.

Kısa süren toplantının ardından Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, "Tedesco ile yollar ayrıldı mı?" sorusunu "Böyle bir karar alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız" şeklinde yanıtladı.

BÜYÜK TOPLANTI YARIN!

Öte yandan Fenerbahçe'de asıl büyük toplantının yarın gerçekleştirileceği öğrenildi. Toplantıda, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek de yer alacak. Tedesco ve Özek'in öğlen kulüpte olması beklenirken, Yönetim Kurulu toplantısının 18.00'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu sezon Tedesco yönetiminde tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de 2.17 puan ortalaması yakalayan Tedesco'nun tüm kulvarlar toplamındaki ortalaması 2.05 oldu. İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe ile Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.