Fenerbahçe seçim kulislerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Hakan Safi ittifak kapısını tamamen kapattı. Başka bir adayın listesine gireceği iddialarını reddetti. Mehmet Ali Aydınlar’ın kendi yönetimindeki isimlere teklif götürdüğünü ancak bu isimlerin kendisiyle seçime gireceğini vurguladı.

Transferde önemli isimlerle temaslarını sürdüren Hakan Safi, bir üst düzey santrfor ve bir kanat transferi için görüşmeler yapıyor. Stat ve tesis projeleriyle ilgili de istişare halinde. Hedefi net: “İlk sezonda şampiyonluk, üç yıl içinde tüm projelerin hayata geçirilmesi.”

SORU İŞARETİNE SON

Mehmet Ali Aydınlar’ın yarın düzenleyeceği lansmanla resmi olarak adaylığını açıklayacağı belirtildi. Aydınlar teknik direktörden oyuncu transferine kadar birçok konuda temaslarını sürdürüyor. Transferle ilgili İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde önemli görüşmeler gerçekleştiriyor. Stat ve tesisleşme üzerine kapsamlı bir hazırlık içinde olan Aydınlar, yarınki lansmanda tüm planlarını kamuoyuyla ayrıntılı bir biçimde paylaşacak. Ayrıca 3 Temmuz süreciyle ilgili gelecek olası sorulara da detaylı ve camianın kafasında soru işareti bırakmayacak şekilde cevap vermesi bekleniyor.

GÜÇLÜ YÖNETİM LİSTESİ

Seçim sürecinin bir diğer kritik ismi olan Aziz Yıldırım’ın da bu hafta bir basın toplantısı düzenleyerek Fenerbahçe’de başkanlığa adaylığını açıklaması bekleniyor. Kurmaylarıyla sık sık bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan Yıldırım, kulübün idari ve mali anlamda adeta röntgenini çekti. Yıldırım, güçlü bir yönetimle kulübü hem mali hem de idari açıdan yapılandırmayı hedefliyor. Teknik direktörlük koltuğu için ise Aykut Kocaman ismi ön plana çıkıyor. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’ye yeniden Alex ve Anelka gibi dünya çapında yıldız transferleri için de çalışıyor.