Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maçlar ile devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Süper Lig'deki Çaykur Rizespor mücadelesine ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla noktaladı.
Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve İngiltere'ye gidecek.