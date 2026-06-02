Fenerbahçeli taraftarlar “İyi ki başkanlık seçimi var, iyi ki Aziz Yıldırım ve Hakan Safi aday oldu” demeye başladı. Çünkü her iki adayın da transfer edeceği isimler şampiyonluk hasretiyle tutuşan taraftarların hayalini süsleyecek cinsten. 7 Haziran’da yapılacak seçime 5 gün kala Yıldırım’dan Nathan Ake; Safi’den de Robert Lewandowski hamlesi geldi. Kulisler hareketlendi.

NATHAN AKE’YE DEV TEKLİF

Yıldırım, City yönetimiyle görüştü ve Ake’nin şartlarını sordu. İngiliz kulüp, 11 milyon Euro talep etti. Eski başkan, 31 yaşındaki Hollandalı stopere 8 milyon Euro net maaş ve 6 milyon Euro bonusla birlikte cazip bir teklif sunacak. Ake kabul ederse City ile bonservis pazarlıkları hızlanacak. Aziz Yıldırım, iki santrforla anlaştığını daha önce duyurmuştu.

DÜNYA YILDIZI: LEWANDOWSKI

Safi’nin ise en büyük bombası Robert Lewandowski… Başkan adayı, Barcelona’dan ayrılacak olan Polonyalı usta golcüyle görüşmelere başladı. Safi’nin 37 yaşındaki yıldız için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Genç başkan adayı, “İki tane dünya yıldızı getireceğim” açıklaması yapmıştı. Safi’nin stoper hamlesi için milli futbolcu Merih Demiral ile prensipte anlaştığı öğrenildi.