Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir yandan da gidecek isimleri belirliyor.. Brezilya basınına göre Atletico Mineiro, teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istemesine rağmen Fred transferinden vazgeçmedi. Haberde, Fred'in temsilcisinin Fenerbahçe ile sözleşme feshi görüşmelerini yürütmek üzere İstanbul'a geldiği aktarıldı. MAÇ SONRASI AYRILACAK Transferin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş maçının ardından resmiyet kazanması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun karşılaşmanın ardından Brezilya'ya giderek Atletico Mineiro ile sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. PERFORMANSI 2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Fred, sarı-lacivertli takımda 126 maçta 12 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.