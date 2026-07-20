Yarın Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme maçına çıkacak olan Fenerbahçe’ye beklenmedik bir haber geldi. TeamTalk'un haberine göre, Rayo Vallecano'nun artan talepleri sonrasında Pep Chavarria transferinden vazgeçen Chelsea Archie Brown'u gündemine aldı. GEÇEN SEZON TRANSFER OLDU Öte yandan Chelsea'nin Real Madrid forması giyen Alvaro Carreras ile Newcastle United oyuncusu Lewis Hall'u gündeminde tuttuğu belirtildi. Geçen sezon sarı-lacivertli takıma katılan Brown, Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 38 maça çıktı ve 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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