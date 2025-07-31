Fenerbahçe, Skriniar ve Semedo'yu İstanbul'a getirirken UEFA listesinin bildirilmesine sayılı saatler kala bir transfer için daha düğmeye bastı.

Sarı lacivertli yönetim, kanat takviyesi hedeflerken Asensio'nun ardından bir isim daha gündeme geldi ve taraftarı heyecanlandırdı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Real Madrid forması giyen Brahim Diaz ile Fenerbahçe'nin adı bir arada anılınca taraftarlar sosyal medyada adeta çılgına döndü. İddiaların yayılmasının ardından sarı lacivertli taraftarlar Faslı yıldızın sosyal medya hesaplarına akın etti.

25 yaşındaki futbolcunun Instagram'daki son fotoğrafına 100 binden fazla yorum yapıldı. Taraftarlar, piyasa değeri 40 milyon Euro olan yıldız oyuncunun gönderilerine "Come to Fenerbahçe" yorumlarında bulundu.

Real Madrid formasıyla toplam 121 maçta görev alan Brahim Diaz, 20 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki yıldız daha önce Manchester City ve Milan formalarını da terletti.