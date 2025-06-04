Fenerbahçe, futbol direktörlüğü görevine Devin Özek’i getiriyor. Sarı-lacivertliler Mario Branco’dan boşalan koltuk için 30 yaşındaki futbol adamıyla anlaşma sağlandı.

ÖZEK'İN LEVERKUSEN BAŞARISI

Son olarak Bayer Leverkusen’de görev yapan Devin Özek, oyuncu izleme ve analiz konularındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen Avrupa’da önemli bir tecrübe biriktiren Özek’in, Xabi Alonso’nun Leverkusen’deki başarısında perde arkasındaki kilit isimlerden biri olduğu biliniyor.

YENİ YAPILANMADA GÖREV DAĞILIMI NETLEŞİYOR

Fenerbahçe’de yeni futbol yapılanmasıyla birlikte görev dağılımı da şekillenmeye başladı. Devin Özek, futbol direktörü olarak tüm futbol organizasyonunun başında yer alacak. A takım düzeyinde oyuncu transferleri, kadro mühendisliği ve genel futbol stratejisi Özek’in sorumluluk alanına girecek.

Öte yandan, futbol koordinatörü olarak görev yapacak Okan Özkan ise data analizleri, scouting ağı yönetimi, oyuncu sözleşmeleri ve finansal süreçlerden sorumlu olacak.

Fenerbahçe’nin yeni futbol aklı, kulübü çağdaş ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

TÜRK ASILLI

Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olan Devin Özek, futbol aklı ve modern bakış açısıyla sarı-lacivertli yönetimin yeni yol haritasında önemli bir rol üstlenecek.