FENERBAHÇE’DE yeni teknik direktör arayışı yönetim içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sarı-lacivertli kulüpte bir grup, takımın başına kendini uluslararası arenada kanıtlanmış bir yabancı çalıştırıcının getirilmesi gerektiğini savunurken, diğer kanat ise son yıl- larda Süper Lig’de başarıya ulaşan yerli teknik adamları örnek göstererek tercihin Türk futbolunu yakından tanıyan isimlerden yana kullanılması gerektiğini düşünüyor.

GÖZLER YILDIRIM’DA

YABANCI teknik adam fikrinin en güçlü destekçilerinden birinin Başkan Vekili Barış Göktürk oldu- ğu öğrenildi. Tüm bu görüşler masaya yatırılırken son söz yine Aziz Yıldırım’ın olacak. Başkanın henüz kesin kararını ver- mediği hem yerli hem de yabancı adaylarla ilgili raporları değer- lendirmeyi sürdürdüğü öğrenildi.