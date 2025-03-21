Fenerbahçe yönetimi, bu yaz yabancı transferi yapabilmek için kadrosunda büyük bir revizyona mecbur.

Kanarya’nın sakatlıkları nedeniyle lisansı çıkarılmayan Oosterwolde ve Becao dahil 16 yabancı ile sözleşmesi var. Kiralık gönderilen Mimovic, Lincoln, Miha Zajc, Omar Fayed ve Jin ho Jo dahil edildiğin de yabancı sayısı 21’e çıkıyor.

KİRALIKLAR DÖNMÜYOR

Yönetim yeni sezon öncesinde 10’un üzerinde yabancı oyuncuyla yollarını ayıracak ve bu süreç sarı-lacivertli yönetimin başını ağrıtacak. Osayi, Dzeko, Tadic ve kiralık olarak forma giyen Saint Maximin ile yola devam edilmeyecek. Becao, Miha Zajc, Lincoln ve Jin ho Jo gidecekler listesinde. Mısırlı Omar Fayed’in yeniden kiralanması planlanıyor.

YERİ GARANTİ YEDİ İSİM

Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve Ganalı stoper Djiku’ya gelen transfer teklifleri değerlendirilecek. Oosterwolde yeni sezonda da takımda kalacak. Brezilyalılar Diego Carlos, Talisca ve Fred ile kiralık olarak forma giyen Kostic ile Skriniar ve Zenit’te kiralık olarak forma giyen Mimovic’in yeni sezonda kadroda olması bekleniyor.

SÜRPRİZ YOLCULAR

Fiorentina'dan kiralık Amrabat sezon sonunda 11 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu kullanılarak kadroya katılacak. En Nesyri ve Amrabat’a Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi sürüyor. Szymanski’ye de Avrupa’dan ilgi var. Sarı-lacivertli yönetim gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

KADRO GENÇLEŞECEK

Fenerbahçe'nin yaş ortalaması 27... 39 yaşındaki Dzeko ve 36 yaşındaki Tadic ile yolların ayrılması bekleniyor. Böylece sarı-lacivertli takımın kadrosunun yaş ortalaması da düşecek.