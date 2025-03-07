Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup olduğu maçın ilk yarısında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Çağlar'ın 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.