Süper Lig’in 30’uncu haftasında 17 Nisan Cuma günü sahasında Rizespor’u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda, iki gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından noktalandı.

DERBİ ÖNCESİ YOĞUN ÇABA

Beşiktaş maçında dizinden sakatlanan Asensio’nun durumu belirsizliğini koruyor. Kayserispor deplasmanında takımdan uzak kalan Marco Asensio’nun tedavisi devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun, Rizespor mücadelesinde de forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun 26 Nisan'da oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olabilmesi için yoğun bir çaba harcandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Marco Asensio bu sezon 37 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.

İSMAİL YÜKSEK TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan bir süredir formasından uzak kalan İsmail Yüksek, takımla birlikte çalıştı. Aktif dinlenme süreci geçiren Milan Skriniar ise özel program eşliğinde bireysel olarak saha çalışmalarını sürdürdü.