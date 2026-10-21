Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Slavia Prag maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nathan Ake ile daha önce ameliyat olacağı duyurulan Marco Asensio'nun sağlık durumları için açıklamalarda bulundu.

İspanyol orta saha Marco Asensio'nun ameliyat edildiği ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Slavia Prag mücadelesine devam edemeyen Nathan Ake'nin de Galatasaray ile oynanacak derbiye yetişip yetişmeyeceği belli oldu. Fenerbahçe, Nathan Ake'nin sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ile ödem tespit edildiğini ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Hollandalı savunmacının yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.

Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké’nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."