Fenerbahçe'nin yarınki Divan Kurulu’nun gergin geçmesi bekleniyor. Yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Muhalefet, Başkan Ali Koç’a seçimli olağanüstü genel kurula gitme çağrısında bulunacak. Eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, “Kongre kararı alın, kimse yoksa ben adayım” diyecek.

SARAN VE EKŞİOĞLU BEKLENİYOR

Sadettin Saran ve İlhan Ekşioğlu’nun da toplantıya katılması bekleniyor. Genel kurul gibi düşüncesi olmayan Başkan Ali Koç ise projelerini anlatıp, muhalefete yüklenecek. Taraftarlar ise yönetime seçim baskısı yapmak için Faruk Ilgaz Tesisleri önünde toplanıp, yürüyüş düzenleyecek.