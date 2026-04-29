Fenerbahçe'de son haftalardaki hatalarının üstüne Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart eklenen Brezilyalı kaleci Ederson, Sarı-Lacivertlilerde bardağı taşırdı. Basında, yıllık 11 milyon euro civarı maaş alan tecrübeli eldivenin gitmek için kalan 2 yıllık alacağının tümünü talep ettiği haberleri yer aldı.

İKİ YILDAN BERİ PEŞİNDELER!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise 2024'te de Ederson ile ilgilenen Suudi ekibi Al Nassr, 32 yaşındaki file bekçisi için yeniden devreye girdi. Tecrübeli bir kaleci arayan Al Nassr, Fenerbahçe'deki durumu 'kriz' halini alan Ederson'u gözüne kestirdi.

Ederson'un da gitmek istediği bilinirken; bundan sonraki sürecin Fenerbahçe-Al Nassr ve Ederson üçgeninde şekillenmesi bekleniyor.

Sabuncoğlu ayrıca, YouTube'daki yayınında şu ifadeleri de kullandı:

"Ederson şu anda Fenerbahçe taraftarına küs. Galatasaray maçı öncesinde de tribüne çağırdıklarında gitmedi. Ederson sezon sonu ayrılacak. Başkan adaylarının ikisiyle de temas kurdum, Ederson ile devam etmeyeceklerini söylediler."

EN ÇOK KAZANAN 2. KALECİ

Brezilyalı kalecinin bonservisi için Manchester City'ye 11 milyon euro ödeyen Sarı-Lacivertliler, yıllık maaşı için de yine 11 milyon euroya yakın bir rakam veriyordu.

Ederson'un menajeri ilk krizde İstanbul'a geldiği sırada 'bonservis getirmelerini' isteyen Fenerbahçe, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle Al Nassr ile alternatif çözümler de arayabilir. Ederson, 11 milyon euroluk maaşıyla Manuel Neuer'in (11.1 milyon euro) ardından dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi konumunda...