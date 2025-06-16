Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler Gündemine Manchester City forması giyen Kyle Walker'ı almıştı. TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre, tecrübeli oyuncuyla görüşen teknik direktör Jose Mourinho, transferin bir an önce tamamlanmasını yönetimden talep etti. Fenerbahçe, resmi teklifini oyuncuya iletti.
Sarı lacivertlilere gelmeye sıcak bakan yıldız oyuncu sarı lacivertli ekipten 2 yıllık kontrat istedi. Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kyle Walker, Fenerbahçe ile anlaşırsa; İngiliz ekibiyle sözleşme fesih görüşmelerine başlayacak.