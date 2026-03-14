Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk yenilgisini deplasmanda son sıradaki Karagümrük'e karşı aldı. Takımın sahadaki görüntüsü taraftarı ve Başkan Sadettin Saran'ı çileden çıkardı.

Maçın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olağanüstü toplanan yönetim, yaşanan düşüş için fikir alışverişi yaptı. Domenico Tedesco ve Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in hatalarını masaya yatıran yönetim kurulu, bugün her iki isimle de toplantı yapacak.

KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek, başkan Sadettin Saran ile görüşmek üzere kulüp binasına geldi. İkili ile yapılacak görüşmenin ardından Sadettin Sara ile yönetim kurulu bir toplantı daha yaparak iki ismin geleceği için kararını duyuracak.

Toplantıların ardından en az bir yol ayrımına gidilmesi beklenirken, her iki isimle de yolların ayrılma ihtimali de söz konusu. Yönetim kurulunun nihai kararı saat 18.00'de yapacağı toplantının ardından vermesi bekleniyor.