Deplasmanda alınan tarihi Aston Villa mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Maça saatler kala kulübün resmi kanalı FBTV ekranlarına yansıyan Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Marco Asensio arasındaki hararetli görüşmenin sırrı çözüldü.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre; karşılaşmada ilk 11'de olmayıp maça yedek kulübesinde başlayacağını öğrenen Marco Asensio büyük bir öfke patlaması yaşadı. Kararı kabullenemeyen İspanyol yıldız, maça yedek çıkmak yerine kadroda hiç yer almamayı tercih ederek teknik heyete rest çekti.

'DİZ' İŞARETİNİN SIRRI BUYMUŞ

Olay anına ait görüntülerde Oğuz Çetin'in Asensio ile konuşurken sürekli dizini işaret etmesi dikkat çekmişti. Haberin detaylarında, Çetin'in Asensio'yu yedek kalmaya ikna edebilmek adına dizindeki hafif sakatlık riskini vurguladığı ve durumu bu şekilde açıklamaya çalıştığı belirtildi.

Ancak Oğuz Çetin'in bu ikna çabaları sonuç vermedi. Kadroda olmayı kesin bir dille reddeden Asensio'nun, araya giren yöneticilerin tüm çabalarına rağmen kararından dönmediği ve krizin aşılamadığı iddia edildi.

'TEDBİR' AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI

Yaşanan bu krizin ardından Fenerbahçe Kulübü'nün maç öncesinde yaptığı resmi bilgilendirme metni yeniden tartışma konusu oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, Kante, Lukaku ve Asensio'nun son maçta aldıkları darbeler nedeniyle ağrıları olduğunu belirtmiş ve şu resmi açıklamayı yapmıştı:

"Marco Asensio’nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N’Golo Kanté ve Romelu Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."