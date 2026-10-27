Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışma konusu oldu.Taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalan deneyimli teknik adamın, basın toplantısındaki açıklamaları da olay oldu. HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, gün içinde kulüp binasına geldi. Yönetimle karşılıklı görüşen deneyimli teknik adamın geleceğine karar verilecek. Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından İsmail Kartal'ın maç sonu değerlendirmeleri de taraftarların eleştirilerine neden olmuştu. Derbideki sonuç ve takımın performansı üzerinden Kartal'a tepki gösteren bazı Fenerbahçe taraftarları, teknik direktör değişikliği yapılmasını istedi.

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