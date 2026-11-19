Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrodaki eksikleri gidererek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu tüm planlarını yaptı. Sarı-lacivertli kurmayların, takıma doğrudan sınıf atlatacak yıldız isimler için şimdiden yoğun bir mesaiye başladığı belirtildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; ezeli rakip Beşiktaş'ın da durumunu yakından takip ettiği eski gözdesi Kim Min-jae, Fenerbahçe'nin savunma hattındaki öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlendi. Sarı-lacivertli yönetimin kısa süre içerisinde Alman devi Bayern Münih ile temasa geçerek Güney Koreli stopere yönelik ilgisini ileteceği, yeşil ışık yakılması halinde ise yıldız savunmacıyı yeniden yuvaya döndürmek için resmi girişimlere başlayacağı ifade edildi.

ORTA SAHADA ÖNCELİK KOVACİC

Transfer döneminde en çok spekülasyonun yaşandığı bölge olan orta saha için bugüne kadar Hakan Çalhanoğlu, Danilo, Andre, Ayari ve Avom gibi pek çok isim gündeme gelmişti. Yönetim kurmaylarının bu kalabalık listedeki bazı oyuncularla temaslarını sürdürdüğü bilinirken, radara dünya çapında bir yıldızın daha girdiği ortaya çıktı: Mateo Kovacic.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun özel talebi doğrultusunda Hırvat futbolcu için harekete geçildiği kaydedildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde; Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki deneyimli orta sahanın ayrılık için haziran ayını beklemeyeceği öne sürüldü. Kovacic'e en ciddi ilginin Fenerbahçe'den geldiği vurgulanırken, sarı-lacivertli yönetimin orta saha transferinde önceliği Hırvat yıldıza verdiği belirtildi.

ARDA GÜLER'İN YANINDAN ENDRİCK

Hücum hattına yapılacak takviyede yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle rotasını 23 yaş altı oyunculara çeviren Fenerbahçe, hem genç hem de takıma katılır katılmaz formayı alıp doğrudan skor katkısı verecek bir yetenek arıyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda hayallerini süsleyen ismin ise Real Madrid'in Brezilyalı harika çocuğu Endrick olduğu öğrenildi.

Yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak o süreçte hem Real Madrid'in bırakmak istememesi hem de kendisinin forma savaşı verme kararı alması nedeniyle takımda kalan genç yıldız, bu kararından geri adım attı. Artık yedek kulübesinde beklemek istemediğini net bir dille ifade eden 20 yaşındaki Sambacının, ocak ayında kiralık olarak takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan birçok kulübün de genç golcünün durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

SAĞ BEKE YERLİ TAKVİYESİ

Fenerbahçe'de savunma kanadı için de dikkat çekici bir operasyon yürütülüyor. Portekizli sağ bek Nelson Semedo'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz kesinlik kazanmasa da sarı-lacivertli yönetim, olası bir ayrılık senaryosuna karşı bu bölgeyi Arda Okan Kurtulan ile doldurmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcunun da yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye ve yuvaya dönmeye oldukça sıcak baktığı ifade edildi.