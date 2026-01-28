DOMENİCO Tedesco’nun “Bana forvet lazım” açıklamasının ardından marşa basan Fenerbahçe, rotayı golcü cenneti Brezilya’ya çevirdi. Girişimlere başlayan yönetime menajerler aracılığıyla Brezilya’dan 3 forvet önerildi. Bu isimler, Corinthians’tan Yuri Alberto, Flamengo’dan Pedro ve Palmeiras’ta forma giyen.Flaco. Bonservis araştırması yapmaya başlayan Fenerbahçe, bu transferler için Fred’i de takasta önerecek. Fred’in satışıyla yabancı futbolcu kontenjanında da yer açılacak.

CHERMITI DE HEDEFTE

AVRUPA’DA da oyuncu taraması yapan Kanarya, İnter’de forma giyen Ange Yoan Bonny’yi gözüne kestirdi. Fenerbahçe, 22 yaşındaki Fransız golcü için İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. Rangers’ın Portekizli santrforu Youssef Chermiti (21) de hedefte. İlk önerisi reddedilen sarı-lacivertliler, yeni teklif sunacak.