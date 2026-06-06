Fenerbahçe'de 21 Eylül 2025'te Ali Koç'u nefes kesen bir yarışta 257 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, 2 yıllık görev süresini tamamlamadan "olağanüstü seçim" kararı almıştı.

Bu kritik hamle nedeniyle, yarın sandıktan zaferle çıkacak olan yeni başkan sadece 1 yıl süreyle görev yapacak. Sarı-lacivertli camia, normal takvim gereği Haziran 2027'de yeniden olağan genel kurula gidecek.

İLK GÜNÜN GÜNDEMİ İBRA

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek kongrenin ilk gününde tam anlamıyla bir "hesaplaşma ve ibra" trafiği yaşanacak. Kongre üyeleri, çok kısa sürede peş peşe yaşanan iki farklı başkanlık döneminin mali ve idari faaliyetlerini oylayacak:

1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025: Ali Koç ve yönetiminin son dönemi.

22 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026: Sadettin Saran ve yönetiminin faaliyet dönemi.

Her iki dönemin de ibra oylamasının ardından, kongre üyeleri kürsüye çıkarak görüşlerini belirtecek. Günün finalinde ise başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi camiaya son mesajlarını verecek.

OYLAR İKİ ADAYA GİDECEK

Aziz Yıldırım: 1998-2018 yılları arasında tam 20 yıl boyunca kesintisiz başkanlık yapan tecrübeli isim, 2018 ve 2024 seçimlerinde Ali Koç'a kaybetmişti. Yıldırım, bu kez yarım kalan hikayesini tamamlamak için sahada.

Hakan Safi: Sarı-lacivertli camianın yakından tanıdığı isim, kariyerinde ilk kez başkanlık vizyonuyla üyelerin karşısına çıkıyor ve değişim vadediyor.

İŞTE İKİ GÜNLÜK KONGRE PROGRAMI

Fenerbahçe'nin geleceğinin şekilleneceği kongre programı şu şekilde işleyecek:

Bugün (İlk Gün):

- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.

- Ali Koç ve Sadettin Saran dönemlerine ait Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması.

- Faaliyetler üzerine görüşmelerin yapılması ve ibra oylamaları.

- Üyelerin temenni konuşmaları.

- Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin konuşmaları.

- Yarın kurulacak sandık kurullarının belirlenmesi.

Yarın (Seçim Günü):

00:00 - 17:00: Chobani Stadı'nın hemen yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasına kurulacak sandıklarda oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

17:00'den Sonra: Sandıkların açılması, oy sayımı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanının resmen açıklanması.