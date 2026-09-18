Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, ocak ayına kadar galibiyet serisi yakalayarak zirve yarışındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Sabah'ın haberine göre bir yandan ara transfer döneminde yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar, diğer yandan takımdan gönderilecek isimleri belirlemeye başladı. Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve bonservis geliri elde etmek isteyen yönetimin 2 isim üzerinde karar kıldığı öne sürüldü.

20 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Yaz transfer döneminde yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle İtalyan devi Roma'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde ile ocak ayında vedalaşılacak.

Sarı-lacivertli yönetimin, Hollandalı savunmacı için masaya gelecek 20 milyon Euro seviyesindeki cazip tekliflere onay vereceği aktarıldı.

EN ÇOK SÜRE ALAN 5. FUTBOLCUYDU

Fenerbahçe'de biletinin kesildiği iddia edilen bir diğer isim ise Nelson Semedo oldu. Sarı-lacivertli kulübün, tecrübeli Portekizli sağ bekle de ara transfer döneminde yollarını ayırma planı yaptığı ifade edildi.

Semedo, bu sezon Fenerbahçe'de Skriniar, Ake, Guendouzi ve Greenwood'un arkasında en çok süre alan 5. futbolcu konumundaydı.

İsmail Kartal'ın bu sezonki kadro tercihleri arasında yer alan Portekizli oyuncunun istatistikleri ise şöyle şekillendi:

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 11 resmi müsabakada forma giydi. Deneyimli sağ bek, görev aldığı 11 karşılaşmada takımına henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.