Fenerbahçe'de transfer bombaları patlamaya başladı... Jhon Duran’ı bu hafta Milan Skriniar takip ediyor.

Açılışı 20 milyon Euro’dan yapan PSG, Slovak stoperin bonservis bedelinde sıkı pazarlıklar sonucu 12 milyon Euro’ya kadar indi ama yetmez. F.Bahçe, tapuyu 10 milyon Euro’ya almaya çalışıyor.

Başkan Ali Koç da Skriniar transferi için devrede, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile bonservisi için görüşmelerde bulundu. Sarı-lacivertliler, bonservis için PSG yönetimi ile anlaşmaya vardıktan sonra Skriniar’la bu hafta üç yıllık sözleşmeye imza atacak. Milan kampa katılacak.