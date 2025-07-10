Fenerbahçe, Avrupa transfer pazarında fırtına gibi esiyor. Kanarya’nın ilk hedefi; üst düzey profesyonellik, düzgün zihinsel yapı ve her gittiği yerde sevilen bir figür olması nedeniyle Arsenal’in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard.

Arsenal, 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki oyuncu karşılığında 20 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Sarı-lacivertliler pazarlığa 15 milyon Euro’dan başladı. Belçikalı oyuncuya da 5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif edildi. Trossard transferinin Belçika kampına yetişmesi için çalışmalar sürüyor.

Ön liberoda Tottenham forması giyen Malili Yves Bissouma listede ilk sırada. PSG’den Asensio transferi ise Inter, Milan ve Villarreal’in de talip olması nedeniyle zora girdi.

Fenerbahçe'nin gözü Sporting’in yıldızı Gyökeres’te. Portekizliler, İsveçli golcünün transferi için Arsenal ile anlaşamadı. Record, Arsenal’e gitmezse Gyökeres’in F.Bahçe’ye gelebileceğini yazdı.