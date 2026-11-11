Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, sergilediği muazzam çıkışla takdir topluyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan İspanyol yıldız Marco Asensio’nun boşluğunu dolduracak en ideal isim olarak görülen tecrübeli on numara, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.

Son olarak sarı-lacivertlilerin deplasmanda 5-0 kazandığı Çorum FK mücadelesinde 2 klas gole imza atan İrfan Can, Süper Lig’deki gol sayısını 5’e yükseltti. Hücum hattındaki yaratıcılığını 3 asistle de taçlandıran 31 yaşındaki yıldız futbolcu, skora doğrudan 8 kez katkı sağladı. Ligde çıktığı 10 karşılaşmanın 8’inde ilk 11’de sahaya çıkan deneyimli maestro, sahada kaldığı 631 dakikada takımının hücum lokomotifi oldu.

HER 79 DAKİKADA BİR SKOR KATKISI

Bu sezon ortalama her 79 dakikada bir gol ya da asist üreten İrfan Can Kahveci, 2021-2022 sezonunda adım attığı Fenerbahçe çatısı altındaki en verimli ve ölümcül dönemini geçiriyor.

Milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla bundan önce skora en çok etki ettiği sezonu 2023-2024’te yaşamıştı. Söz konusu dönemde 31 lig randevusunda 12 gol ve 9 asistle toplam 21 gole imza atan İrfan Can, ortalama 96 dakikada bir skor üretmişti. Bu sezon süresini çok daha ekonomik ve etkili kullanan deneyimli oyuncu, 79 dakikalık ortalamasıyla kariyer zirvesini bir adım daha öteye taşıdı.

200. MAÇLA 'DALYA' DEDİ

Çorum FK deplasmanındaki performansıyla adından söz ettiren İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe kariyerindeki genel istatistikleriyle de kulüp tarihine adını yazdırmayı sürdürüyor.

Sarı-lacivertli formayla bugüne dek Süper Lig’de 142 müsabakaya çıkan yıldız futbolcu, bu süreçte 29 gol ve 28 asist üretti. Tüm kulvarlar hesaba katıldığında ise Fenerbahçe formasıyla 200. resmi maç barajına ulaşarak "dalya" diyen tecrübeli oyuncu, toplamda 37 gol ve 34 asistlik göz kamaştırıcı bir hücum karnesine ulaştı. Formunun zirvesinde olan İrfan Can, hem teknik heyetin hem de tribünlerin en büyük güvencesi konumunda bulunuyor.