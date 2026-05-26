Fenerbahçe'den ayrılan Edson Alvarez kötü günler geçiriyor... Sezon ortasında ameliyat olmasıyla uzun bir süre takımdan ayrı kalan Meksikalı orta saha oyuncusu, Konyaspor ve Eyüpspor maçlarında kadroya alınmamıştı. Sezonun bitmesiyle Fenerbahçe’nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Edson Alvarez’e bir kötü haber daha geldi.

Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran West Ham United, İngiltere Premier Lig'in son haftasında konuk ettiği Leeds United'ı 3-0 yenmesine rağmen lige veda etti.

MORALİ SON DERECE BOZUK

İngiliz basınından çıkan haberlere göre; West Ham United'ın küme düşmesi Edson Alvarez’de büyük adeta şok etkisi yarattı. Moralinin son derece bozuk olduğu öğrenilen 26 yaşındaki futbolcu, kariyerine Championship’te devam etmek istemiyor. West Ham’ın, bütçe kısıtlaması ve oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle Alvarez’i elden çıkarmaya sıcak bakabileceği dile getirildi.